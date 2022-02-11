غلق كلي لشارع الأهرام في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في ضوء استكمال تسليم مواقع محطات مترو أنفاق - الخط الرابع بشارع الأهرام، بعد تسليم مواقع محطات مترو أنفاق المريوطية، والعريش وأيضًا المطبعة، مما استلزم غلق كلي لشارع الهرم عند تقاطعه مع طريق المريوطية، باتجاه ميدان الجيزة، على أن يتم تسليم الشركة المنفذة؛ موقع أعمال محطة مترو أنفاق الطالبية، تحديدا بداية من تقاطع شارع الأهرام مع شارع محمد سالم حتى شارع عزیز المصري بطول ما يقرب من 500 مترا، وبعرض ما يقرب من 18 مترا في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية، باتجاه ميدان الجيزة فقط، ضمن تسليم عدد 6 محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الهرم.

وأكدت محافظة الجيزة، أن الأمر سيستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام في الاتجاه المشار إليه، تحديدا من تقاطعه مع شارع محمد سالم حتى شارع عزيز المصري المنطقة المواجهة لفندق أوروبا، وذلك ابتداءً من اليوم الجمعة الموافق 11 فبراير لعام 2022 وحتى انتهاء الأعمال.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، أجرت تحويلات مرورية على النحو التالي:

*استكمال السير بمحور أنور السادات «ترسا سابقا» اتجاه مسطح کوبري عثمان محرم، وصولًا حتى تقاطع شارع أنور السادات مع شارع عثمان محرم.

*السير يسارا بشارع عثمان محرم، مرورا بفتحة الدوران الكائنة أسفل كوبري عثمان محرم المستحدث، ثم الدوران واستكمال السير مرة أخرى بشارع عثمان محرم وصولا حتى شارع الأهرام.

من جانبه وجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية، باتخاذ اللازم نحو عدم السماح بأي إشغالات أو انتظار خاطئ للمركبات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تحقيق السيولة المرورية بمسار الطريق.

ونوهت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الأعمال، لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

كما عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة؛ الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل، لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.