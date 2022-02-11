الذهب يتراجع مع توقعات برفع أسعار الفائدة

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


تراجع الذهب الجمعة 11 فبراير مع تبدد جاذبيته كأداة تحوط من التضخم بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في أميركا، الأمر الذي عزز التوقعات بأن الفدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

هذا وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1824.90 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الآجلة الأميركية 0.6% إلى 1826.20 دولار.

وارتفع الذهب نحو 1.1% هذا الأسبوع، إذ زادت المخاوف من التضخم والتوترات الجيوسياسية الطلب على الأصول الآمنة، إضافةً إلى تزايد الضغط على الفدرالي الأميركي للتحرك بحزم في مواجهة التضخم، بعد قفزة كبيرة غير متوقعة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

ومن جانب آخر، انخفضت الفضة 0.9% إلى 22.96 دولار للأونصة، لكنها لا تزال مرتفعة بنحو 2.3% خلال الأسبوع، وهبط البلاتين 0.7% إلى 1018.99 دولار، وتراجع البلاديوم 1.1% إلى 2231.17 دولار ليتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

Advertisements

الأكثر قراءة

9 رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال فعاليات "محيط واحد" بفرنسا

أبو جبل يحضر مفاجأة من العيار الثقيل لإدارة الزمالك قبل حسم تجديد عقده

"حرب شوارع".. الفوضى تلخص الساعات الأولى من إنتخابات نادي الزمالك.. فيديو

مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انتقال كوتينيو إلى أستون فيلا

تصريحات لاعبي الأهلي قبل مواجهة الهلال السعودي

موسيماني يحدد تشكيل الأهلي أمام الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

نيمار يشارك في تدريبات سان جيرمان قبل مواجهة ريال مدريد