الذهب يتراجع مع توقعات برفع أسعار الفائدة



تراجع الذهب الجمعة 11 فبراير مع تبدد جاذبيته كأداة تحوط من التضخم بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في أميركا، الأمر الذي عزز التوقعات بأن الفدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

هذا وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1824.90 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الآجلة الأميركية 0.6% إلى 1826.20 دولار.

وارتفع الذهب نحو 1.1% هذا الأسبوع، إذ زادت المخاوف من التضخم والتوترات الجيوسياسية الطلب على الأصول الآمنة، إضافةً إلى تزايد الضغط على الفدرالي الأميركي للتحرك بحزم في مواجهة التضخم، بعد قفزة كبيرة غير متوقعة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

ومن جانب آخر، انخفضت الفضة 0.9% إلى 22.96 دولار للأونصة، لكنها لا تزال مرتفعة بنحو 2.3% خلال الأسبوع، وهبط البلاتين 0.7% إلى 1018.99 دولار، وتراجع البلاديوم 1.1% إلى 2231.17 دولار ليتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.