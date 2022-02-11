مصرع وإصابة عاملي نظافة إثر اصطدام سيارة أجرة بهما في الإسكندرية

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حادث - ارشيفية
حادث - ارشيفية
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لقي عامل نظافة مصرعه، فيما أُصيب آخر، اليوم الجمعة، إثر اصطدام سيارة أجرة بهما أثناء عملهما بدائرة قسم شرطة المنتزة ثالث شرقي الإسكندرية.

وأعلنت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة والمنوط بها أعمال النظافة بالإسكندرية، عن وفاة الشحات جلال عامل نظافة بالشركة، وإصابة زميله أبو اليزيد أحمد، أثناء قيامهم بأداء عملهم بشارع 6 أكتوبر بمنطقة العوايد دائرة قسم المنتزة ثالث.

وألقي القبض على المتهم وإيداعه في قسم المنتزة ثالث، وتم تحرير محضر بالواقعة والتصريح بدفن العامل الأول فيما تم نقل العامل المصاب إلى مستشفى شرق المدينة لاتخاذ اللازم معه.

ومن جانبه أكد أحمد شحاتة، مدير المركز الإعلامي للشركة، إن إدارة الشركة قامت بتوجيه ممثلي الشؤون القانونية والموارد البشرية على الفور لمكان الحادث لمتابعة وتسهيل كافة الإجراءات الأهلية المتوفى والمصاب.

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