ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ليستر سيتي

تصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدا شارك الفرعون المصري محمد صلاح، في فوز فريقه ليفربول على نظيره ليستر سيتي في الجولة الرابعة والعشرين.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

وواصل النجم المصري محمد صلاح تصدره ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق كبير عنم أقرب منافسيه رغم غيابه عن المشاركة مع ليفربول لفترة طويلة بسبب بطولة أمم إفريقيا التي كسبتها السنغال.

صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي رغم عدم تسجيله في مباراة ليستر برصيد 16 هدفا، وحرمه القائم من تسجيل هدفه الـ17، حيث أشركه الألماني يورجن كلوب في الشوط الثاني.

متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وشارك صلاح متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الشوط الثاني بعدما قرر كلوب الاحتفاظ به على دكة البدلاء لإراحته والدفع به، حيث ظهر بأداء كبير وكاد أن يسجل.

غياب صلاح وترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وغاب محمد صلاح متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عن آخر 6 مباريات لفريقه ليفرول بسبب مشاركته الدولية مع منتخب مصر، إلا أنه واصل تصدره بفارق أربعة أهداف عن صديقه جوته.

جوتا في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ووصل جوتا إلى هدفه رقم 12 في المسابقة بينما ظل صلاح متصدرا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، بعد مرور الجولة الـ24 ما ينبئ بقرب حصوله على اللقب.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح 16 هدفا.

ديوجو جوتا 10 أهداف.

هيونج سون 9 أهداف.

جيمي فاردي 9 أهداف.

أنطونيو 8 أهداف.

كريستيانو رونالدو 8 أهداف.