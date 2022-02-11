مصطفي طنطاوي منسقا إعلاميا لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو

اخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بتعيين مصطفي طنطاوي منسقا اعلاميا لمباراة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكشف ايضا الكاف عن طاقم التحكيم ويتكون من: الكونغولي جان جاك ندالا نجامبو حكم ساحه ويعاونه مواطنه أوليڤير سافاري مساعد أول وسليماني أمالديني من جزر القمر مساعد ثاني، ومحمد عثماني من جزر القمر حكم رابع.

** مراقب المباراة:

چيزات اليميو (أثيوبيا)

** منسق عام المباراة:

الكسندر أسانتي (غانا)

** منسق أمني للمباراة:

موسي جاميه (چامبيا)

** منسق إعلامي المباراة:

مصطفي طنطاوي (مصر)