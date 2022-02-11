668 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 668 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 194 مبايعة بقيمة 416.5 مليون درهم منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 69.46 مليون درهم و175 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 347.04 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 28 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة جميرا الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للإستثمار الثاني وأخيرا مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 245.59 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 33.01 مليون درهم و52 رهن فلل وشقق بقيمة 212.59 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مردف بقيمة 54 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 50 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 4 هبات بقيمة 6.08 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة مليوني درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة مليوني درهم.