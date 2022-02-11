6.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 6.6 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 1555 مبايعة بقيمة 3.96 مليار درهم منها 280 مبايعة للأراضي بقيمة 1.42 مليار درهم و1275 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.54 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 132 مليون درهم في منطقة الممزر تلتها مبايعة بقيمة 61 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 89 مبايعة بقيمة 268 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 87 مبايعة بقيمة 196 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 167 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 48 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 166 مبايعة بقيمة 204 ملايين درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 125 مبايعة بقيمة 215 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 103 مبايعات بقيمة 78 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.41 مليار درهم منها 66 رهن أراض بقيمة 822.92 مليون درهم و350 رهن فلل وشقق بقيمة 1.59 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 437 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 177 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 107 هبات بقيمة 309.14 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 152 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الرابعة بقيمة 42 مليون درهم.