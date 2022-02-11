أحمد عبدالقادر يعوض غياب أفشة عن مباراة الهلال السعودي غدا

تصدر أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق الـ11 من فبراير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، قبل مباراة الأهلي المهمة في مونديال الأندية المقام بالإمارات أمام الهلال السعودي.

أحمد عبدالقادر

وأعلن الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى أنه سيتم الدفع باللاعب أحمد عبدالقادر أساسيا فى مباراة الهلال غدا السبت فى لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية على حساب محمد مجدى أفشة.

أحمد عبدالقادر البديل الأنسب لقفشة

ويحل أحمد عبدالقادر بديلا للاعب محمد مجدي قفشة الذى سيغيب عن مباراة السبت للإيقاف، وسط مطالبات من جمهور النادي الأهلي بالاستفادة الفنية من مهارات اللاعب الشاب.

مشاركة أحمد عبدالقادر

وأكد الجهاز الفنى للأهلى أن أحمد عبدالقادر هو الأنسب للمشاركة أساسيا وتعويض غياب أفشة في تشكيل الأهلي أمام بطل آسيا، نظرا لصعوبة المباراة صعبة وقوتها.

مهارات أحمد عبدالقادر

ويتمتع أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي بمهارات عالية وكفاءة هجومية كبيرة، ما يجعله خيارا أمثلا يمكن الاستعانة به خلال المباريات الكبرى، ولا سيما أن الهلال السعودي لديه لاعبين أكفاء.

مشاركة أحمد عبدالقادر في مباراة الهلال السعودي

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للأندية، فتح السعة الاستيعابية لحضور الجمهور بالمدرجات خلال مباراتي الأهلي والهلال التي يشارك بها أحمد عبدالقادر من بدايتها ونهائي البطولة بين فريقي تشيلسي وبالميراس، بنحو 100%.