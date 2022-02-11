ميناء دمياط يتداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة



أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء تعامل خلال ال 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الجمعة - أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2557 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وبني سويف، وقطاران آخران بعد أن فرغا 44 حاوية قادمين من السادس من أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4657 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 137 ألفا و152 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 131 ألفا و111 طنا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 15310 أطنان تشمل "13773 طن فوسفات و453 طن سماد و600 طن بودرة جبس و64 طن بسلة و420 طن بطاطس"، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43221 طنا تتضمن "2473 طن قمح و1480 طن خشب زان و21760 طن حديد و778 طن سلاج و11 ألف طن ذرة و5730 طن فول".