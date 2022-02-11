خطوات هامة لإلغاء أرشفة الرسائل على واتساب وماسنجر

يسعى العديد من الأشخاص لإخفاء المحادثات التي تحدث عبر مختلف التطبيقات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء واتساب أو ماسنجر، ويلجأون في ذلك إلى أرشفة المحادثات، خصوصًا أنه لا يتم إلغاء هذه المحادثات التي تمت أرشفتها، ولكن في اتجاه آخر، لا يحب البعض تفعيل هذه الخدمة، حيث تفرض الظروف الشخص وتضطره للتراجع عن خيار الأرشفة، ويسعى إلى إيجاد طريقة لفعل ذلك، غير أنه ربما لا يعرف كيفية القيام بتلك الخطوات.

وهناك العديد من الخطوات الهامة لإلغاء أرشفة المحادثات عبر تطبيقي واتساب وماسنجر وذلك إذا كنت من مستخدمي تطبيق «واتساب وماسنجر» عبر الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «أندرويد».

إلغاء أرشفة الرسائل على تطبيق واتساب

في البداية على الشخص الراغب في إلغاء أرشفة المحادثات عبر تطبيق المراسلات الشهير WhatsApp، الدخول على التطبيق والضغط على الأيقونة الخاصة به ثم الضغط على الثلاث نقاط أعلى يسار الشاشة ستظهر لك العديد من الخيارات انقر على إلغاء أرشفة المحادثات، وعند الوقوف على أيقونة «المحادثات المؤرشفة» Archived Chats انقر مطولا على إلغاء ليتم إلغاء أرشفة المحادثات التي تريد بالفعل إلغائها أو انقر على خيار «إلغاء الأرشفة» Un archive Icon.

وعند فعل الخطوات السابقة، تكون انتهيت من فعل ما تريده وسيتم إلغاء أرشفة الرسالة وتستطيع مشاهدتها ضمن نافذة المحادثات مرة أخرى مثل غيرها من المحادثات.

كيفية إلغاء أرشفة رسائل تطبيق ماسنجر

إذا أردت القيام بإلغاء أرشفة دردشة ماسنجر، عليك فتح تطبيق التواصل ثم الضغط على النقاط الثلاث في نافذة دردشة ماسنجر، وبعدها حدد الدردشات المؤرشفة التي تريد إلغاؤها، وانقر فوق الرسالة التي تريد إخراجها من الأرشيف.