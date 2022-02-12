نجاح جهود سفارة مصر بروسيا فى تسوية مشكلة صادرات البرتقال

كشف السفير نزيه النجاري، سفير مصر فى روسيا، عن نجاح جهود السفارة والمكتب التجارى التابع لها اليوم فى تسوية مشكلة نفاذ صادرات البرتقال المصرية إلى السوق الروسية.

وتتابع السفارة الآن مع السلطات الروسية المعنية والشركات المصرية ومجالس التصدير عملية الإفراج عن الشحنات الموجودة فى الموانى والتى كانت فى انتظار دخول الأراضى الروسية.

وفي سياق منفصل، صرح السفير أحمد حفاظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، يستقبل غدًا السبت، أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا الاتحادية، وذلك لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.