الصين تحذر من زيادة العجز في أشباه الموصلات

يبحث صانعو الرقائق الإلكترونية في الصين بشكل متزايد عن مصادر محلية لتصنيع تلك الرقائق لخشيتهم من منح الولايات المتحدة والحكومات الأخرى الأولوية للمستخدمين المحليين لتصنيع أشباه الموصلات التي تعد أمرا حيويا بالنسبة للأمن القومي، وفقا لمسؤول تنفيذي بارز في أكبر مصانع الرقائق الإلكترونية فى البلاد.



ونقلت "بلومبرج" عن المسؤول التنفيذي جاو هايجون قوله إن العملاء أبلغوا شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية إنهم بحاجة لتأمين كمية معينة من تلك الرقائق من داخل الصين نفسها بسبب المخاوف من تعرض تلك الصناعة للتجزئة بشكل أكبر، وتوقف التدفقات من خارج البلاد.



يشار إلى أن الشركات في الصين، التي تعد أرضا لجميع المصانع المنتجة لجميع المنتجات على مستوى العالم بدءا من هواتف آي فون التي تصنعها شركة أبل إلى سيارات فولكس واجن إيه جي، تحولت بشكل أكبر إلى موردي ومجمعي المكونات المحلية