أبرزها الطعام الصحي.. نصائح هامة من هيئة الدواء لتجنب الإصابة بالسرطان

أوضحت هيئة الدواء، ضرورة أن يتبع مرضى السرطان نظاما غذائيا صحيا بالإضافة لضرورة الحفاظ على الوزن قبل البدء في مرحلة العلاج، إذ أن ذلك يساعد على الاحتفاظ بالقوة ومقاومة الآثار الجانبية للعلاج، فضلا عن ضرورة الذهاب للطبيب المعالج ومناقشة المخاوف والقلق الناجم عن المرض وكيفية التغلب عليها، وكذلك زيارة طبيب الأسنان لعلاج مشاكل الفم والأسنان قبل البدء في العلاج.

ونوهت هيئة الدواء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» لضرورة التثقيف الصحي حول السرطان وطريقة العلاج حيث أن ذلك يساعد على فهم طبيعة المرض وزيادة القدرة على التعامل معه، فضلا عن تقديم خطوات يمكن من خلالها تجنب الإصابة بالمرض الخبيث ومنها:

كيفية تجنب الإصابة بالسرطان في 10 خطوات؟

- يجب الابتعاد عن التدخين ولو كان سلبيًا.

- ضرورة تلقي اللقاحات ضد فيروس الورم الحليمي وفيروسات التهاب الكبد لأن هذه الالتهابات تساهم في الإصابة بالسرطان.

- يجب الحصول على الرعاية الطبية وفحوصات السرطان بانتظام وتعرف على تاريخ عائلتك الطبي.

- يجب أن تحافظ على وزن جسمك وكن نشيطًا بدنيًا من خلال ممارسة الرياضة بانتظام.

- يجب تناول الطعام الصحي والفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والتقليل من الدهون المشبعة واللحوم الحمراء.

- ضرورة تجنب التعرض للشمس لفترات طويلة واستخدم واقي الشمس.

- ضرورة تجنب الملوثات البيئية والأدخنة وعوادم السيارات والأمينات العطرية كونها تسبب السرطان.

- يجب الحصول على ما يكفي من فيتامين د، كونه من العناصر الهامة للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام وبشكل خاص من الإصابة بالسرطان.

- يجب الحصول على وقت كافي من الراحة واجعل النوم الجيد أولوية.

- يجب تجنب التعرض غير الضروري للإشعاع، ولكن لا تقلق بشأن الإشعاع الكهرومغناطيسي من خطوط الطاقة عالية الجهد أو إشعاع الترددات الراديوية من الموجات الدقيقة والهواتف المحمولة.