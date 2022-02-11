نجوم الصحافة والإعلام يحتفلون بعيد ميلاد "شيخ الصحفيين" محمد عبدالجواد منصور الـ 98

احتفل مساء أمس، شيخ الصحفيين الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالجواد منصور، مؤسس وكالة أنباء الشرق الأوسط، بعيد ميلاده الـ98 في حضور لفيف من القيادات الصحفية وأفراد أسرته، على رأسهم الإعلامي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية والإعلامي عبدالرحمن رشاد، رئيس الإذاعة السابق وعضو الهيئة الوطنية للإعلام السابق وعلي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والكاتب الصحفي جمال حسين رئيس تحرير الأخبار المسائي السابق وماهر مقلد مدير موقع الأهرام الإلكتروني وعبدالله حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق وعضو الهيئة الوطنية للصحافة السابق والكتاب الصحفيين محسن عبدالعزيز نائب رئيس تحرير الأهرام والمشرف على ملحق الجمعة وإسماعيل العوامى نائب رئيس تحرير الأهرام وعضو مجلس إدارة الأهرام وأحمد عامر مدير تحرير الأهرام ورئيس قسم البرلمان والمشرف على القسم السياسى وناهد الكاشف مساعد رئيس التحرير الأهرام وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير بوابة روز اليوسف السابق والكاتب الصحفي محمود الضبع المحلل بالقنوات الفضائية ومدير تحرير اليوم السابع السابق، والدكتور أحمد حسنين أستاذ الإدارة بجامعة هيرتفورد بالعاصمه الإدارية والدكتور محمد لبيب رئيس تحرير مجله روز بدبي.

وتم الاحتفال بمنزله وبحضور زوجته وأولاده المهندسة منى عبدالجواد نائب رئيس شركة سيمنز السابقة والمهندس خالد عبدالجواد بسويسرا وماجدة عبداللاه مدير توزيع المطبوعات العربية.

الكاتب الصحفى الكبير محمد عبد الجواد منصور يُعَد الأكبر سنًا فى الوسط الصحفي المصرى، ويحمل تاريخًا طويلًا وممتدًا، فهو من مواليد 10 فبراير 1924، وترأس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط التى شارك في تأسيسها عام 1965، ثم تولى بعدها رئاسة مجلس إداراتها وتحريرها.

عرف «منصور» بقربه الشديد من عائلة الرئيس محمد أنور السادات، وظل مستشارًا إعلاميًا بالقصر الجمهوري لمدة تصل إلى 16 سنة، منها 4 سنوات قضاها مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات، و12 سنة مع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

عيد ميلاد شيخ الصحفيين محمد عبد الجواد

عيد ميلاد شيخ الصحفيين محمد عبد الجواد

عيد ميلاد شيخ الصحفيين محمد عبد الجواد

عيد ميلاد شيخ الصحفيين محمد عبد الجواد

عيد ميلاد شيخ الصحفيين محمد عبد الجواد

عيد ميلاد شيخ الصحفيين محمد عبد الجواد

عيد ميلاد شيخ الصحفيين محمد عبد الجواد

عيد ميلاد شيخ الصحفيين محمد عبد الجواد