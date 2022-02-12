خاص.. أول تعليق من أحمد مرتضى بعد اقتراب فوزه بانتخابات الزمالك

الفجر الرياضي
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس الزمالك
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علق أحمد مرتضى منصور نجل المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي على نجاحه في الانتخابات الجارية حاليًا داخل القلعة البيضاء.

 

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور لـ" الفجر" بعد فوزه بانتخابات الزمالك

وقال أحمد منصور في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي " النجاح الحقيقي في حضور 40% من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك وهو يعتبر أكبر عدد حضور في جميع الأندية المصرية.

وأرسل أحمد مرتضى منصور رسالة إلى جميع المرشحين قائلًا:" بغض النظر عن الفائز في عملية الانتخابات دعونا نوحد الصفوف مناديا على ممدوح عباس ياريت نوحد صفوفنا من أجل نادي الزمالك ".

وتابع، دعونا نجرب ماذا سنفعل بعد توحدنا على كلمة واحدة وهي نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنهم مروا بظروف صعبة للغاية خلال السنة الأخيرة.
 

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