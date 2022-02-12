اليوم.. ذكرى ميلاد الفنان الراحل الضيف أحمد

الفجر الفني
بوابة الفجر
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تحل اليوم ذكرى ميلا الفنان الراحل الضيف أحمد  حيث ولد في 12 فبراير 1936 ورحل عن عالمنا في  - 16 أبريل 1970 وه  ممثل كوميدي من مدينة تمى الأمديد بالدقهلية واسمه بالكامل الضيف أحمد الضيف.

 

لم يعرف الراحل الشهرة الفنية الحقيقية سوى بعد تكوينه لفرقه " ثلاثى أضواء المسرح" التي قدم من خلالها عدة اسكتشات غنائية ومسرحيات كوميدية أشهرها " طبيخ الملائكة" كل واحد له عفريت" و"زيارة غرامية" و"الرجل اللى جوز مراته" التي أخرجها للفرقة.

 

وقدم عددا من الأفلام الناجحة جاء في مقدمتها "القاهرة في الليل" عام 1963 و"آخر شقاوة" عام 1964 و"المشاغبون" عام 1965 و"مراتي مدير عام" عام 1966 و"30 يوم في السجن" و"المجانين الثلاثة" عام 1970. وهكذا استطاع أن يترك بصمة متميزة في تاريخ السينما المصرية رغم قصر حياته حيث توفى عام 1970 وهو لا يزال في منتصف الثلاثينات من عمره.

 

 

ذكرى ميلاد الضيف أحمد وفاة
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