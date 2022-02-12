محمد ممدوح يكشف سر تلقيبه بـ"تايسون"

كشف الفنان محمد ممدوح، عن سبب تسميته بـ "تايسون"، موضحا أن السبب الأساسي أنه كان يلعب ملاكمة في فترة من فترات حياته.

وأشار في لقائه في برنامج “أحلى كلام”، على قناة “الحياة”، أن أصدقاؤه هم من أطلقوا عليه اسم "تايسون" لأنه يشبهه فى النفس القصير.

ويُعرض للفنان محمد ممدوح حاليا فى السينمات فيلم "أبو صدام" من بطولة أحمد داش، ومن إخراج نادين خان ومن تأليف محمود عزت مع ضيوف الشرف سيد رجب، على الطيب وعلى قاسم وهديل حسن وزينة منصور.

فيلم "أبو صدام"، هو فيلم روائي عرض لأول مرة عالميا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة، وهو من إخراج نادين خان، وأحداث الفيلم تدور حول سائق شاحنات قديم ذى خبرة يدعى "أبو صدام"، يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.