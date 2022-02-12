سعر الدولار اليوم السبت 12-2-2022 في البنوك

استقر سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري، اليوم السبت 12 فبراير، عند متوسط سعر 15.66 جنيها للشراء، 15.75 جنيهاللبيع، وأشارت تقارير أن هذا السعر بالنسبة للعملة الخضراء لم يتغير منذ 5 أشهر.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.



