موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو اليوم في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

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دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
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يفتتح الزمالك مبارياته في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت الموافق الـ12 من فبراير 2022، بمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي في المباراة التي يستضيفها استاد القاهرة الدولي.

 

دوري أبطال إفريقيا

 

ويستقبل الزمالك نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة، في الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا آملا في تحقيق انطلاقه قوية لمشواره في دور المجموعات.

 

الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

 

وخرج الزمالك من بطولة دوري أبطال إفريقيا بموسمها الماضي في الدور الأول بعدما فشل في تخطي دور المجموعات، لتكون تلك البداية انطلاقة قوية له من أجل استعادة اللقب الغائب وتحقيق البطولة السادسة له في تاريخه.

 

موعد مباراة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

 

وتنطلق مباراة الزمالك وأتلتيكو مدريد في افتتاح دوري أبطال إفريقيا في السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، في المجموعة التي تضم الوداد المغربي وساجرادا واتلتيكو من أنجولا.

 

مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

 

وفاز فريق الوداد المغربي في افتتاحية مباريات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا مساء أمس الجمعة، على نظيره ساجرادا بثلاثة أهداف دون رد، ليتصدر المجموعة.

 

تشكيل الزمالك لمباراة بترو أتلتيكو الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا

 

ومن المتوقع أن يخوض الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، مباراة اتلتيكو الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا بتشكيل مكون من أبو جبل في حراسة المرمى، أمامه المثلوثي والونش ومحمود علاء وفتوح، وبالوسط أوباما وإمام عاشور وزيزو وفي الهجوم أشرف بن شرقي ورزاق سيسيه والجزيري.

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