رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس، لكي يعرفون الدرجات النهائية الحاصلين عليها.

وحظيت نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الأول عرى نسب مشاهدة عالية، عبر محركات بحث جوجل، عقب انتهاء الطلاب من تأدية الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة لتفادي كورونا، وبداية إجازة نصف العام الدراسي 2022.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

تستعرض بوابة “الفجر” لمتابعيها الكرام، كافة المعلومات حول الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس في محافظة القاهرة وجميع محافظات الجمهورية، للاطلاع على النتيجة فور ظهورها رسميا.

وعن خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة، يمكن معرفتها عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث خصصت موقع للطلاب للاطلاع على النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

وعن تفاصيل الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، يمكن للطلاب الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني جميع المحافظات من خلال هذا الرابط ((((((هنا)))))))



خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس

أما خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس يسهل على الطلاب معرفة النتيجة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

اكتب كافة البيانات عن الطالب.

تدوين رقم جلوس الطالب.

تسجيل بيانات المدرسة المقيد بها والادارة التعليمية والمحافظة.

النقر على زر الاستعلام.

ظهور كافة درجات الطالب في الامتحانات.



موعد انتهاء إجازة منتصف العام 2022

من المقرر أن تنتهي إجازة نصف العام الدراسي 2021_2022 يوم الخميس الموافق 17 فبراير الجاري وفقا للخطة الزمنية المعتمدة للعام الحالي والتي تم الإعلان عنها قبل انطلاقه في 9 أكتوبر الماضي.