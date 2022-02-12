تفاصيل مشاداة محمد أبو جبل وطليقته سمارة يحيى

سمارة يحيى، تصدر محمد أبو جبل لاعب الزمالك حديث واهتمامات المصريين عقب مشاركه الأخيرة ع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، والتي ظهر بها في أروح حالاته الفنية لتستضيفه البرامج الكبرى.

سمارة يحيى تتصدر

وتصدرت سمارة يحيى زوجة الحارس أبو جبل ريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما تحدث الأخير عن بعض المشالك الأسرية التي تسببت في انفصاله عن زوجته خلال ظهوره مع منى الشاذلي.

محمد أبو جبل وطليقته سمارة يحيى

وفاجأ أبو جبل طليقته سمارة يحيى بالحديث عن وجود خلافات سيكشفها لاحقا، خلال استضافته في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي وهو ما أغضب طليقته الجزائرية.

رد سمارة يحيى على أبو جبل

وردت سمارة يحيى طليقة محمد أبوجبل، حارس مرمى المنتخب الوطني والزمالك على تصريحاته، والتي أشار خلالها إلى حدوث بعض المشاكل في العلاقة الزوجية.

سمارة يحيى تفاجئ أبو جبل

وقالت سمارة يحيى طليقة محمد أبو جبل في منشور لها عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام": "سلام عليكم من فترة وأنا مقفلة على الموضوع وكاظمة غيظي في قلبي لأن أولًا الموضوع شخصي، وثانيًا أنا لست من يستغل المشاكل حتى يطلع بيه trend".

عائلة سمارة يحيى

وأضافت سمارة يحيى طليقة أبو جبل: "ثالثًا احترامًا لكلتا العائلتين، لكن للأسف الطرف الثاني تفكيره كان غير تفكيري، توقعت منه إجابة أذكى بكثير من تلك الإجابة، وطريقة أحسن من تلك الطريقة".

ردود سمارة يحيى طليقة حارس مصر

وتابعت سمارة يحيى زوجة أبو جبل السابقة: "بالرغم من أنه لا توجد قناة أو صحيفة متواصلتش معايا، لكن أنا اخترت السكوت، بدلًا من الكلام أيًا كان الرد بالنفي أو التأكيد فالبيوت أسرار، والحمد لله عندي الوعي الكافي والمسؤولية الكافية أني ما تكلمش في الموضوع حتى ينتهي بالطريقة اللي شايفة إن فيها خير لينا إحنا الاتنين، لكن مادام إن الموضوع أخد أكثر حجمه وأذاني أنا، وحتى الناس اللي تحبني، حابة نطلب شيء منكم، فضلا وليس أمرا، أن الموضوع هذا ينغلق اليوم وسوف نترك الخلق للخالق".

سمارة يحيى وفخرها بالجزائر

واستطردت سمارة يحيى زوجة حارس منتخب مصر: "كلام كتير في خاطري تصريحات وإشاعات كاذبة وناس استغلت الموقف وأذوني كل هذا راح ييجي التوقيت المناسب ونتكلم فيه، حطوا في بالكم أني جزائرية حرة والجزائرية عمرها ما طيح الحمد الله، أخيرا نقول لناس كتيرة راهي تشوف الآن في هاذ story كلام من تجارب ودروس تعلمتها في حياتي".

كلمات سمارة يحيى

وأردفت سمارة يحيى زوجة لاعب الزمالك: "مافيش فرح يدوم ومافيش حزن يدوم وتلك الأيام نداولها بين الناس.. لا يوجد شيء دائم تعلمت أني لا أضمن الدنيا ولا الناس لي تسقفلى لما تكون ناجح ولما أكون مكسور ومطفى ما فيش لي يوقف معايا، من الطبيعي جدا أن الناس تفرح معاك لكن مش الطبيعي أن الناس تصبر معاك على زعلك وخسارتك وانطفائك، معدن الشخص يبان عند حزنك وسقوطك".

رسالة سمارة يحيى إلى محمد أبو جبل

واختتمت سمارة يحيى منشورها قائلةً: "ثانيًا تعلمت أني ما نشمت في ابتلاء حد، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، صفوا قلوبكم إن شاء الله تكون وصلتكم رسالتي كل كلمة كتبتها من قلبي وشكرا على كل دعواتكم وحبكم، انتم نعمة ربي، من كل قلبي انكم تغلقوا على الموضوع والله ضغط كبير عليا ما يعلم بيه غير ربي".