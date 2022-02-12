تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بقنا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، إنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، نهاية الأسبوع الجاري.

وقال الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جار حصر النتائج والدرجات، وإعداد النتيجة من اجل اعتمادها من اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، لاعلانها رسميًا نهاية الأسبوع الجاري.

وشدد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على جميع موجهي المواد الالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم حول أعمال التصحيح.

كما أكد وكيل الوزارة على لجان التصحيح والكونترول مراعاة الدقة وقواعد العدالة في إعلان نتيجة امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020 / 2021.

وأشار، إلى انتهاء أعمال التصحيح والكونترول هذا الأسبوع المقبل، مؤكدًا وجود غرفة عمليات رئيسية في المديرية، تم ربطها بغرف التصحيح الفرعية بمختلف الإدارات التعليمية لمتابعة أعمال التصحيح.