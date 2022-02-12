الأرصاد الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة اليوم

يبحث العديد من المواطنين عن درجات الحرارة اليوم السبت الموافق 12-2-2022، لمعرفة تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.

بيان الأرصاد الجوية اليوم السبت

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا يكشف عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، معلنة أنه يسود البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

طقس اليوم معتدل نهارا

وعن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، توقعت الأرصاد الجوية أنه يسود ارتفاع في درجات الحرارة، كما يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل على شمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



شبورة على الطرق

ومن جهتها، أشارت الأرصاد الجوية إلى وجود اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



ارتفاع في درجات الحرارة اليوم

أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم فتسجل القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة.

وتصل درجات الحرارة في مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 05 درجة.

ودرجات الحرارة في قنا تسجل العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 14 درجات والصغرى 0.