الإمارات تخصص مليار درهم لدعم 37 شركة مبتكرة



عقد مكتب أبوظبي للاستثمار بمستهل عام 2022 ثلاث شراكات جديدة لبرنامج الابتكار التابع له، ليصل إجمالي قيمة الحوافز المقدمة في إطار البرنامج حتى الآن إلى مليار درهم "272 مليون دولار".

وانضمت كل من "فيرووتر كابيتال"، و"فرونتيرا كابيتال"، و"تطبيق كوفي" إلى 37 شركة أخرى تستفيد حاليًا من برنامج الابتكار التابع للمكتب، والذي تبلغ ميزانيته 2 مليار درهم "545 مليون دولار أمريكي" وذلك منذ إطلاقه في عام 2020، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الجمعة.

وتعمل الشركات المستفيدة من برنامج الابتكار في عدد من القطاعات التي تمتاز بمقومات نمو عالية وتركز على التكنولوجيا، حيث تعمل 13 شركة منها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و9 شركات في مجال التكنولوجيا الزراعية، و8 شركات في مجال الخدمات الصحية والأدوية الحيوية، و7 شركات في قطاع الخدمات المالية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز مسيرة تنمية وتنويع اقتصاد إمارة أبوظبي من خلال إرساء منظومة ابتكار متقدمة تساهم في قيادة هذه المسيرة، وتقوم من خلالها الشركات المندرجة في البرنامج بابتكار حلول تكنولوجية تعود بالنفع على المنطقة والعالم بأسره.