موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي اليوم فى كأس العالم للأندية

يخوض النادي الأهلي مباراة مهمة اليوم السبت، أمام نظيره الهلال السعودي، في ختام مشاركته في مونديال العالم للأندية على المركز الثالث، باستاد نادي الوحدة الإماراتي "آل نهيان".

مباراة الأهلي والهلال السعودي

ويختتم الأهلي مشاركته في مونديال الأندية المقام في الإمارات اليوم بمواجهة الهلال السعودي بطل آسيا، الذي خسر من شيلسي في نصف النهائي بهدف نظيف، بينما تلقى الأهلي خسارة بثنائية أمام بالميراس البرازيلي.

موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي

وتنطلق مباراة الأهلي والهلال السعودي في تمام الثالثة عصر اليوم، بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال الأندية.

ظروف مباراة الأهلي والهلال السعودي

وخسر الأهلي مباراته في نصف النهائي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، ليخسر فرصة المشاركة في نهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه ويواجه الهلال السعودي الذي خسر من تشيلسي الإنجليزي.

تشكيل مباراة الأهلي والهلال السعودي

ومن المتوقع أن يخوض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مباراة الأهلي والهلال السعودي بتشكيل مكون من لطفي فى حراسة المرمى ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول فى الدفاع وحمدى فتحى وعمرو السولية وأليو ديانج فى الوسط وأحمد عبد القادر وطاهر طاهر ومحمد شريف فى الهجوم.

تشكيل الهلال السعودي في مباراة الأهلي

ويخوض الهلال السعودي مباراة الأهلي بتشكيل مكون من عبدالله المعيوف في حراس المرمى، أمامه الرباعي البليهي وجانج هيون سو ومحمد البريك وياسر الشهراني وفي الوسط جوستافو كويلار ومحمد كنو وسالم الدوسري، وفي الهجوم ماتيوس بيريرا وموسى ماريجا وأوديون إيجالو.