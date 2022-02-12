الذهب يرتفع خلال تعاملات الأسبوع





قفزت أسعار الذهب يوم الجمعة 11 فبراير إلى أعلى مستوى لها في شهرين تقريبًا، حيث أدت المخاوف من ارتفاع التضخم وتزايد التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى رفع الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.

وارتفع سعر الذهب الفوري 1.6%% إلى 1855.17 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ 19 نوفمبر، وسجل ارتفاعًا أسبوعيًا بنحو 2.5%.

وارتفع سعر الفضة بنسبة 1.3% إلى 23.48 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1030.49 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 2.9% إلى 2320.18 دولارًا.