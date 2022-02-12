الذهب يرتفع خلال تعاملات الأسبوع

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements



قفزت أسعار الذهب يوم الجمعة 11 فبراير إلى أعلى مستوى لها في شهرين تقريبًا، حيث أدت المخاوف من ارتفاع التضخم وتزايد التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى رفع الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.

وارتفع سعر الذهب الفوري 1.6%% إلى 1855.17 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ 19 نوفمبر، وسجل ارتفاعًا أسبوعيًا بنحو 2.5%.

وارتفع سعر الفضة بنسبة 1.3% إلى 23.48 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1030.49 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 2.9% إلى 2320.18 دولارًا.

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. ظهور النتائج الأولية في انتخابات نادي الزمالك

"اتفرج تحت البطانية ومتنزلش القهوة".. 7 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال AL AHLY VS ALHILAL

"حارس عملاق".. برشلونة يحدد أولى صفقاته الصيفية

كارتيرون يطلب عودة نجم الزمالك المعار

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال بمونديال الأندية

"وفر فلوس البيبسي".. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال اليوم السبت

"التضامن" تزف بشرى سارة لـ12 مليون عامل في مصر (فيديو)

عاجل.. قائمة مرتضى منصور تحسم انتخابات الزمالك