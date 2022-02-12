الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى في 8 أيام



ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثمانية أيام خلال تعاملات أمس، بعد زيادة التضخم الأمريكي إلى أعلى مستوى في 40 عاما وتصريحات من مسؤول في مجلس "الاحتياطي الفيدرالي" أطلقت موجة رهانات بشأن رفع كبير لأسعار الفائدة الأمريكية.



في الوقت نفسه سجل اليورو، الذي زاد في الأسبوع الماضي، أكبر تراجع أسبوعي بعدما قالت كريستين لا جارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في مقابلة "إن رفع الفائدة الآن لن يخفض مستوى التضخم القياسي في منطقة اليورو، إنما سيلحق ضررا بالاقتصاد فحسب".



وزاد الدولار مقابل سلة عملات إلى أعلى مستوى منذ الثالث من شباط (فبراير) إلى 96.058، وسجل في أحدث معاملاته زيادة 0.1 في المائة إلى 95.917 في الساعة 0915 بتوقيت جرينتش.



ووفقا لـ "رويترز"، انخفض اليورو 0.4 في المائة مقابل الدولار إلى 1.1383 دولار بعدما لامس أعلى مستوى في ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة.



وارتفع الجنيه الاسترليني 0.4 في المائة مقابل اليورو إلى 83.96 بنس مع تقييم الأسواق لرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في الشهر المقبل.



إلى ذلك، تراجع الذهب خلال التعاملات، إذ بددت قفزة في التكاليف جاذبيته كأداة تحوط من التضخم بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمر الذي عزز التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل.



وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1824.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية 0.6 في المائة إلى 1826.20 دولار.



وارتفع الذهب نحو 1.1 في المائة هذا الأسبوع، إذ غذت المخاوف من التضخم والتوترات الجيوسياسية الطلب على الأصول الآمنة.



وتزايد الضغط على "الاحتياطي الفيدرالي" للتحرك بحسم في مواجهة التضخم بعد قفزة كبيرة غير متوقعة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عززت وجهة النظر القائلة "إن البنك المركزي يتحرك أبطأ من المتوقع".



وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9 في المائة إلى 22.96 دولار للأوقية، لكنها لا تزال مرتفعة بنحو 2.3 في المائة خلال الأسبوع.



وهبط البلاتين 0.7 في المائة إلى 1018.99 دولار وتراجع البلاديوم 1.1 في المائة إلى 2231.17 دولار في سبيله إلى تكبد خسائر للأسبوع الثاني.