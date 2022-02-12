الديون الإيطالية تتراجع أكثر من المتوقع العام الماضي



تراجعت الديون الإيطالية أكثر من المتوقع العام الماضي مدفوعة بتكاليف الاقتراض المنخفضة وبأسرع نمو اقتصادي في خلال عقود، حسب وكالة بلومبرج للأنباء. وقال محافظ البنك المركزي الإيطالي إجنازيو فيسكو في كلمة أمام الفعالية السنوية أسيوم فوريكس في بارما "كان التعافي القوي للاقتصاد حاسما في وقف زيادة نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، التي ربما قد تراجعت بنحو 150 % في نهاية 2021".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن فيسكو إن النتيجة "تظهر بوضوح أهمية النمو الاقتصادي في خفض الديون بشكل تدريجي".

وهذا يتخطى التقديرات السابقة التي توقعت بأن تصل نسبة الدين إلى 154 % من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، وهي أقل من نسبة الـ156 % من إجمالي الناتج المحلي في.2020 وأكد فيسكو أيضا هدف نمو بأكثر من 4 % العام الجاري.



