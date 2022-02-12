الأهلي يضرب الهلال بثلاثية نظيفة في الشوط الأول

زار الأهلي شباك الهلال السعودي بثلاثة أهداف دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من علي لطفي، ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد هاني وعلي معلول وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وطاهر محمد ومحمد شريف.

أول المحاولات الهجومية كانت من جانب المارد الأحمر حيث مرر طاهر محمد الكرة عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة الأولى أبعدها محمد العويس حارس الهلال ببراعة ليبعدها الدفاع عن منطقة الجزاء، ليمرر بعدها علي معلول كرة عرضية من الناحية اليسرى مرت من أمام محمد شريف المتسلل، ثم أبعد دفاع الفريق السعودي كرة آخرى من الظهير الدولي التونسي إلى ركلة ركنية.



وحصل أحمد عبد القادر على ركلة حرة مباشرة نفذها علي معلول إلى خارج الملعب في الدقيقة 6، ثم استخلص عبد القادر كرة على حدود منطقة الجزاء من سعود عبد الحميد لم يتردد حكم اللقاء في منح لاعب الأهلي ركلة حرة مباشرة نفذها علي معلول بإتقان على رأس ياسر إبراهيم داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للأهلي.

بعد الهدف الأول للأهلي بدأ الهلال في إظهار خطورته عن طريق ماتيوس بيريرا لكن دفاع الأهلي نجح في التعامل معها.

وفي الدقيقة 15 أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لماتيوس بيريرا لاعب الهلال السعودي بعد تدخله العنيف ضد عمرو السولية في وسط الملعب ليغادر الملعب ويكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين.

ووصلت الكرة إلى محمد هاني الذي سددها قوية من خارج حدود المنطقة ليتصدى لها العويس وتصل إلى ياسر إبراهيم ويضعها برأسه داخل الشباك معلنًا الهدف الثاني له وللأهلي في المباراة.

وفي الدقيقة 25 سقط محمد عبد المنعم مدافع الأهلي على أرض الملعب متأثرًا بالإصابة لكنه عاد واستكمل المباراة بشكل طبيعي.

وحصل محمد كنو لاعب وسط الهلال على البطاقة الحمراء الثانية في صفوف فريقه بعدما ضربه بقوة لياسر إبراهيم مدافع الأهلي ليكمل الهلال المباراة بـ9 لاعبين.

وأرسل محمد هاني كرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها محمد شريف برأسه لكنها خارج الملعب.

ونجح أحمد عبد القادر في تعزيز النتيجة بعدما سجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 41 ليصعب المهمة على الهلال السعودي.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط لينتهي بتقدم الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.