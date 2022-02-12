الكشف تشكيل بترو أتلتيكو ضد الزمالك

الزمالك
الزمالك
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بترو أتلتيكو بقيادة ألكسندر سانتوس عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق لقاء الزمالك المقرر له باستاد القاهرة، في السادسة مساء اليوم السبت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.


جاء التشكيل كالتالي:


حراسة المرمى: ويلتون جوميز  
خط الدفاع: فيتكورناناكي فيدينهو – بيدرو بينتو – جواكيم ماركو كينتو 
خط الوسط: إيدي ماركوس – ويليام داسيلفا سواريز – بيدرو ميجيل -  اوجستو دي جيسوس 
خط الهجوم:  جيلسون موريرا – تياجو ليال أزولو – جارديرل لوبيز
 

اليوم السبت سواريز استاد القاهرة الزمالك دور المجموعات دوري أبطال أفريقيا
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