أوروبا تواجه التوسع الصيني في افريقيا بخطة قيمتها 20 مليار دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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يعمل الاتحاد الأوروبي على حزمة تمويل بقيمة 20 مليار يورو (22.7 مليار دولار) لدعم شبكات النقل الأفريقية وكذلك مشاريع في المجال الرقمي والطاقة والتعليم والصحة، لمواجهة توسع الصين في القارة، غير أن الدول الأعضاء لم يلتزموا بخطط تمويل البنية التحتية، حسب مصادر مطلعة.

ووفقا لمسودة الحزمة التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، تشمل خطة التكتل ممرات إستراتيجية وكابلات بحرية دولية وروابط طاقة جديدة واستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة في السنغال وكوت ديفوار ومصر والمغرب وكينيا.

والهدف من الاستثمار دعم الشراكة الجديدة التي يريد الاتحاد الأوروبي وإفريقيا إبرامها في قمة تعقد في 17 - 18 فبراير الجاري في بروكسل.

وسوف تذهب أغلب التمويلات في خطة الاتحاد الأوروبي إلى مبادرة "البوابة العالمية" الأوروبية لمنافسة خطة الاستثمار الصينية الضخمة في القارة.

ويسعى التكتل لجمع 150 مليار يورو بحلول 2027 من مصادر مختلفة.

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