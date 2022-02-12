بعد تحذيرات عربية ودولية.. هل الغزو الروسي أصبح وشيكًا؟

تصاعدت التوترات منذ أسابيع بسبب التعزيزات العسكرية الروسية وزيادة النشاط العسكري الذي أجج مخاوف من أن روسيا قد تهاجم أوكرانيا. لطالما قاومت روسيا تحرك أوكرانيا نحو المؤسسات الأوروبية، ولا سيما الناتو. مطلبها الأساسي هو أن يضمن الغرب أن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو، وهو تحالف دفاعي من 30 دولة.

وتشترك أوكرانيا في الحدود مع كل من الاتحاد الأوروبي وروسيا، ولكن بصفتها جمهورية سوفيتية سابقة، فإنها تتمتع بعلاقات اجتماعية وثقافية عميقة مع روسيا، ويتم التحدث باللغة الروسية على نطاق واسع هناك. ويؤخذ التهديد على محمل الجد لأن روسيا غزت أوكرانيا من قبل.

وعندما عزل الأوكرانيون رئيسهم الموالي لروسيا في أوائل عام 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الجنوبية في أوكرانيا ودعمت الانفصاليين الذين استولوا على مساحات شاسعة من شرق أوكرانيا. ويقاتل المتمردون الجيش الأوكراني منذ ذلك الحين في صراع أودى بحياة أكثر من 14 ألف شخص.

أكبر أزمة أمنية واجهتها أوروبا

في غصون ذلك، حذر الأمين العام للناتو من أن خطر نشوب صراع حقيقي للغاية، وتقول الولايات المتحدة، إن الغزو الروسي يمكن أن يحدث في أي يوم، لكنها لا تعرف أو تعتقد أن الرئيس فلاديمير بوتين قد قرر ذلك. دعا الرئيس جو بايدن المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة أوكرانيا. وقد حذت كل من المملكة المتحدة واليابان وهولندا ولاتفيا والنرويج حذوها.

وعلى حد تعبير رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "ربما تكون هذه هي أخطر لحظة خلال الأيام القليلة المقبلة في أكبر أزمة أمنية واجهتها أوروبا منذ عقود وعلينا تصحيحها".

ودعت العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك الكويت والعراق والسعودية والأردن والإمارات، والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبلجيكا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى، مواطنيها في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد مع تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا. كما انضمت أستراليا ونيوزيلندا وألمانيا وهولندا يوم السبت إلى الدول التي حثت مواطنيها على مغادرة أوكرانيا. وقالت واشنطن يوم الجمعة إن الغزو الروسي، الذي يبدأ على الأرجح بهجوم جوي، يمكن أن يحدث في أي وقت، حيث عارضت موسكو مرارًا نسخة واشنطن للأحداث، قائلة إنها حشدت أكثر من 100000 جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية للحفاظ على أمنها ضد عدوان من قبل حلفاء الناتو.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم السبت إن نحو 150 جنديا أمريكيا من الحرس الوطني لفلوريدا كانوا في أوكرانيا للمساعدة في تدريب القوات الأوكرانية يغادرون البلاد مع تزايد خطر الغزو الروسي. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن القرار، الذي أوردته رويترز لأول مرة، جاء من منطلق الحذر الشديد وتم إبلاغه بقرار وزارة الخارجية بسحب بعض الموظفين من السفارة الأمريكية في كييف.

اتهام لواشنطن من روسيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن الوزير، سيرجي لافروف، اتهم واشنطن في اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بشن "حملة دعاية" عن عدوان روسي محتمل.وجاء في تفاصيل الاتصال الهاتفي، أن لافروف قال أيضًا، إن واشنطن وبروكسل تجاهلتا المطالب الأمنية التي تقدمت بها روسيا. وحشدت روسيا قوات مسلحة بالقرب من أوكرانيا مما أثار مخاوف من غزو محتمل، وتنفي "موسكو" أن لديها مثل هذه الخطط.

خطة كييف لإجلاء السكان

بينما قالت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف، إنها أقرت خطة لإجلاء سكان المدينة، تحسبًا لـ "غزو روسي وشيك". وأكد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، في تصريح مسجل على فيس بوك، أن الخطة تحدد أماكن التجمع ووسائل النقل المطلوبة والمناطق الآمنة لإجلاء السكان إليها في حالة طارئة.

وأشار كليتشكو إلى "خطة واضحة" وإلى نشر لواء للدفاع عن كييف ضد غزو روسي محتمل، لافتا إلى ارتفاع عدد الملاجئ بنحو 3 أضعاف خلال السنوات القليلة الماضية، مضيفا أن السلطات تعمل على تطوير نظام إنذار عند الحالات الطارئة.