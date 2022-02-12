كيف يؤثر غزو أوكرانيا على الشرق الأوسط ؟

ربما تكون المسافة بين أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط، السبب في أن معظم سكان المنطقة لا يعرفون إلى أي مدى ترتبط حياتهم اليومية العادية بالفعل بأوكرانيا، أو أن مقدار ما يعتبرونه أمرًا مفروغًا منه يعتمد في الواقع على السلام والاستقرار في أوكرانيا.

وتصاعدت التوترات منذ أسابيع بسبب التعزيزات العسكرية الروسية وزيادة النشاط العسكري الذي أجج مخاوف من أن روسيا قد تهاجم أوكرانيا. لطالما قاومت روسيا تحرك أوكرانيا نحو المؤسسات الأوروبية، ولا سيما الناتو. مطلبها الأساسي هو أن يضمن الغرب أن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو، وهو تحالف دفاعي من 30 دولة.

ودعت العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك الكويت والعراق والسعودية والأردن والإمارات، والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبلجيكا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى، مواطنيها في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد مع تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا. كما انضمت أستراليا ونيوزيلندا وألمانيا وهولندا يوم السبت إلى الدول التي حثت مواطنيها على مغادرة أوكرانيا

ونشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريرا بشأن التأثير السلبي للغزو الروسي المحتمل على أوكرانيا، ومن أهمها أن أوكرانيا هي المورد الرئيسي للحبوب في إسرائيل منذ أكثر من عقد. وفيما يلي ننشر أهمية أوكرانيا لإسرائيل والشرق الأوسط:

1- ما يقرب من 50 في المائة من الاستهلاك الإسرائيلي للحبوب والحبوب الأخرى يتم استيراده من أوكرانيا.

2- تستورد إسرائيل ما قيمته أكثر من 200 مليون دولار من الذرة الأوكرانية سنويًا. دون أوكرانيا، يمكن للإسرائيليين أن ينسوا العشرات من منتجات الذرة.

3-تزود أوكرانيا إسرائيل بنصيب كبير من الأعلاف للأبقار والعجول والدجاج والديك الرومي ولتربية الأسماك والخيول. يبلغ إجمالي حجم الصادرات الزراعية الأوكرانية إلى إسرائيل أكثر من 400 مليون دولار سنويًا.

4-الحبوب الأوكرانية تغطي 24 في المائة من كل احتياجات مصر و50٪ من امدادات الحبوب في لبنان. في حالة الانقطاعات أو حتى إغلاق السوق الأوكرانية بسبب الفوضى العسكرية، فإن منطقة الشرق الأوسط سيتعرضون لضربات شديدة ستؤثر على استقرارهم الغذائي.

5-أوكرانيا لديها أخصب الأراضي في العالم، التربة السوداء الشهيرة، على مدى العقد الماضي، أصبحت لاعبا عالميا رئيسيا في سوق المواد الغذائية، ويجب أن تكون أوكرانيا في عام 2022 جاهزة لتوفير 12 في المائة من صادرات القمح العالمي.

6-الموانئ الرئيسية التي تذهب من خلالها الصادرات الأوكرانية إلى إسرائيل والشرق الأوسط هما أوديسا وماريوبول، اللتان حددتهما المخابرات الأمريكية كأهداف محتملة لغزو روسي.

7-إذا غزت روسيا أوكرانيا، فسيتباطأ البناء الإسرائيلي إن لم يتوقف بسبب نقص مواد البناء التي يتم استيرادها من أوكرانيا.

8-في حالة نشوب حرب كبرى ضد أوكرانيا فستشهد إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.

9-نقص العمالة الأوكرانية الماهرة في مجال التكنولوجيا فائقة السرعة.

10-تركيز الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على أوكرانيا بسبب العدوان الروسي سيحول الانتباه بعيدا عن تهديد إيران، مما سيمكن طهران، تحت ستار الحرب في أوروبا الشرقية، أن تحقق اختراقًا نحو مجال الأسلحة النووية.