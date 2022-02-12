نجم الأهلي بعد الفوز بالبرونزية: الفريق كان على قدر المسئولية

الأهلي
الأهلي
Advertisements


عبر كريم فؤاد، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز على فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة وتحقيق المركز الثالث في بطولة العالم للأندية.

وأشاد كريم بالروح القتالية للاعبين في المباراة وإصرارهم على تحقيق الميدالية البرونزية لإسعاد الجماهير، مؤكدًا أن هذه الروح ومن خلفها تشجيع ومؤازرة الجماهير هما السبب وكلمة السر في الفوز على الهلال اليوم.

وأضاف كريم فؤاد: «الفريق كان على قدر المسئولية والتركيز في مباراة الهلال للخروج من البطولة بتحقيق إنجاز جديد».

وتابع كريم حديثه، مؤكدًا أنه يتمنى العودة مجددًا لكأس العالم للأندية مع الأهلي في الموسم المقبل، وأن يحقق الفريق ميدالية ذهبية، أو فضية على أقل تقدير، وهذا هو طموح جميع اللاعبين.
 

النادى الاهلى نجم الأهلي الهلال السعودي بطولة العالم كأس العالم كاس العالم للاندية
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد فوز الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

ننفرد بنشر أول صور لمسرح جريمة ذبح طالبة وتجريدها من ملابسها لاغتصابها في أوسيم

عاجل.. ظهور النتائج الأولية في انتخابات نادي الزمالك

"اتفرج تحت البطانية ومتنزلش القهوة".. 7 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال AL AHLY VS ALHILAL

ننفرد بنشر صورة المتهم بذبح الطالبة وتجريدها من ملابسها لمحاولة اغتصابها في أوسيم

بعد الفوز بالبرونزية.. أرقام جديدة للأهلي في كأس العالم للأندية

عاجل.. ياسر إبراهيم يضيف الهدف الثاني للأهلي في شباك الهلال "فيديو"

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو في دوري أبطال إفريقيا