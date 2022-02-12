الأهلي يستعد لمراسم تسيلم برونزية كأس العالم للأندية

توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الإمارات، برئاسة المهندس خالد مرتجي، إلى ملعب محمد بن زايد مباشرة، لحضور مراسم التكريم والحصول على الميدالية البرونزية، وذلك بعد الفوز على الهلال السعودي اليوم برباعية نظيفة، في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

ويشهد ملعب محمد بن زايد مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي ومراسم التتويج بالميداليات في البطولة.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية قد أخطرت الأهلي صباح اليوم أن الفريق المتوج بالبرونزية عليه التوجه إلى ملعب مباراة النهائي، لحضور اللقاء الختامي في البطولة والتتويج بعدها بالميدالية البرونزية.



