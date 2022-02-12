أول تعليق من أنشيلوتي بعد تعثر ريال مدريد أمام فياريال



تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن تعادل فريقه أمام نظيره فياريال دون أهداف في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:""أشعر بالرضا أكثر من كوني حزينًا، حيث أتيحت العديد من الفرص في الشوط الثاني".

وأضاف:""الليجا دائمًا معقدة حتى النهاية، هي بطولة صعبة بالنسبة للجميع".

وتابع:"بيل تعرض لإصابة طويلة في سبتمبر، وعندما بدأ اللعب كان من الصعب عليه أن يكون جاهزًا، والآن هو وصل لحالة جيدة".

وزاد:"لقد كان حظنا سيئًا، أربع فرص كانت ستمكننا من الفوز، اثنتان منهم ارتطمت بالعارضة، وتألق الحارس في البقية".

وأشار:"يجب على فينيسيوس أن يفهم بأن هذا الأمر ممكن الحدوث في جميع المباريات، يجب عليه أن يتجاهل الاستفزازات، لقد لعب مباراة جيدة".

واسترسل:"لقد افتقرنا لتسجيل الأهداف في المباريات الأخيرة، اليوم كان بإمكاننا التسجيل مع وجود الحظ، نحتاج للمزيد من الفعالية، ولكن أكثر ما أقلقني هو الشوط الأول عندما بدا الفريق وكأنه ليس ملتزمًا، ولم يكن عدوانيًّا، في الشوط الثاني كنا عكس ذلك".4581

