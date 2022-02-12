تشيلسي يتوج بطلًا لكأس العالم للأندية على حساب بالميراس

الفجر الرياضي
تشيلسي
تشيلسي
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توج تشيلسي بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه 2-1 على بالميراس البرازيلي في النهائي في الإمارات يوم السبت.

وحسم الألماني كاي هافرتز فوز بطل أوروبا بعد تسجيل ركلة جزاء في الدقيقة 117.

وكان روميلو لوكاكو منح تشيلسي التقدم في الدقيقة 54 وبعد ذلك بعشر دقائق أدرك رفائيل فيجا التعادل لبطل أمريكا الجنوبية من ركلة جزاء.

وأكمل بالميراس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لوان، الذي تسبب في ركلة الجزاء التي جاء منها فوز تشيلسي، في الوقت المحتسب بدل الضائع للوقت الإضافي.

وفي وقت سابق من اليوم نال الأهلي بطل أفريقيا الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي بعد انتصاره 4-صفر على الهلال بطل آسيا.
 


 

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