حصاد الـ "توك شو".. خطة إجلاء المصريين حال نشوب الحرب الأوكرانية.. بشرى سارة عن أدوية كورونا في مصر

شهدت مصر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، الكشف خطة إجلاء المصريين حال نشوب الحرب الأوكرانية الروسية، وتفاصيل افتتاح أول سوق في العالم يعمل بالطاقة الشمسية، وبشرى سارة عن أدوية كورونا في مصر.

وفيما يلي، ترصد "الفجر"، أبرز ما جاء ببرامج "التوك شو" خلال الساعات الفائتة:

خطة إجلاء المصريين حال من أوكرانيا

قال أحمد محمد السعيد، نائب الجالية المصرية في أوكرانيا، إن الجالية المصرية في أوكرانيا يقدر بالآلاف ومعظمهم من الطلاب، لافتَا إلى أن الوضع في كييف مستقر إلى الآن، وحركة الطيران بين مصر وأوكرانيا منتظمة، ولا يوجد ما يدعوا إلى القلق حتى الآن.

وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت، أن هناك تنسيق ما بين السفارة المصرية في أوكرانيا والجالية المصرية، مشيرًا إلى ان هناك متابعة كاملة لكل الأوضاع،ولا يوجد حتى الآن أي مشاكل، والأزمة ما بين روسيا أوكرانيا حتى الآن حدودية.

وتابع: "لا قدر الله في حال تصاعد الأمور، هناك خطة لإجلاء المصريين من اوكرانيا"، لافتَا إلى ان السفارة قامت بحصر المصريين عن الجالية استعدادً لإجلاء الجالية حال تصاعد الأمور.

أول سوق في العالم يعمل بالطاقة الشمسية

بينما علق اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، على افتتاح أول سوق جملة يعمل بالطاقة الشمسية في العالم، قائلًا: "هذا السوق الأول من نوعه الذي يعمل بخلايا الطاقة الشمسية بقدر 100 كيلو وات، وهذا الموضع له أهمية كبيرة بصورة غير عادية".

وتابع "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت، أن هذا السوق أقيم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بتكلفة تقدر بـ30 مليون جنيه،لافتَا إلى أن استخدام الطاقة الشمسية أمر هام في أطار تخفيف الانبعاثات الحرارية.

وأشار إلى أن كل دول حوض المتوسط تعاني من خطورة من التغيرات المناخية التي تؤدي إلى ذوبان القضب الشمالي، وبالتالي زيادة منسوب البحر، مما يؤدي إلى غرق بعض الشواطئ".

ولفت إلى ان مصر بالكامل متضررة من الانبعاثات الحرارية، لان حجم الانبعاثات في مصر بالكامل يقدر بـ0.6%، ورغم ذلك مصر من الدول المتضررة من الانبعاثات الحرارية بصورة كبيرة.





الأهلي يحقق إنجاز كبير

قال الإعلامي خيري رمضان، إن فريق الأهلي استطاع أن يحقق انجازًا كبيرًا خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بالنسخة الحالية رغم ما عاناه من مشاكل، مؤكدًا أنه "لو الأهلي كان كامل في هذه البطولة كان زمانه في النهائي، والأهلي كان كل شيء ضده في هذه البطولة".

وأشار الإعلامي خيري رمضان، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت، إلى أن الأهلي ذهب إلى هذه البطولة دون لاعبين أساسيين، ويعاني من إصابات، ولكن بروح التحدي والشدة حققوا مفاجئة بتحقيق المركز الثالث.

وتابع: "لو الأهلي كان طلع الخامس هيبقى انجاز"، مؤكدًا أن لاعبي "الأهلي عملوا مفاجئة خلال المونديال، وكسبوا مونتيري، ولكن تراجعوا أمام بالميراس، لكنهم عدلوا المسار وحققوا فوزًا عظيمًا أمام الهلال".

وأضاف خيري رمضان: "الأهلي من أول دقيقة نازل يفوز وبيتحدى نفسه، والأهلي أسعدنا جميعًا، وشكرا للفرحة والأداء المشرف والآن الأهلي هو أكتر نادي شارك في العالم في المونديال".

أدوية كورونا في مصر

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن هناك خمس شركات مصرية تنتج عقار مولنوفابير، معلنا أنه سيتم توفير المولنوفابير في الصيدليات الحكومية بروشتة طبية وذلك في خلال أيام.

وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن أي مواطن يستطع صرف الدواء بروشتة طبية معتمدة من صيدلية الإسعاف، فضلا على أنه متوفر صيدليات المستشفيات الحكومية، والخاصة.

وأضاف أن عقار "إيفوشيفلد" وهو يصرف لمن يعانون من أمراض مناعية تمنعهم من الحصول على اللقاح، مثل مرضى الأورام، فضلا عن إنه جاري التعاقد مع دواء فايزر، مؤكدا أن كافة الأدوية العالمية متوفرة في بروتكول علاج كورونا.

