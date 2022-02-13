اتحاد كشافة الأقباط الكاثوليك ينظم تجمعه السنوي لعام 2022

أقباط وكنائس
اللقاء
اللقاء
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نظم اتحاد كشافة الأقباط الكاثوليك، مجموعة الأهرام الكشفية، تجمعها السنوي، بحضور نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية،  وذلك بالكلية الإكليريكية بالمعادي.

جاء ذلك بحضور نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب بيشوي رسمي، مدير الكلية الإكلريكية، والعديد من الآباء الكهنة، والقائدة سهير حلمي، قائدة الاتحاد، والقائد ماهر ميلاد، القائد العام للتدريب بالاتحاد، وقادة الفرق الكشفية، وهم (الأشبال، الكشافة، والجوالة)، بالإضافة إلى مسؤولي اليوم من الكنائس المختلفة، كما شارك أيضًا عدد من القادة، والأعضاء من أغلب كنائس الإيبارشية البطريركية.

وتضمن اليوم عرض فيلم تسجيلي حول إنجازات اتحاد كشافة الأقباط الكاثوليك في الفترة الماضية، ثم أعطى نيافة الأنبا توماس عدلي كلمة تشجيعية للحاضرين، تلاها الاحتفال بالقائد جوزيف ثابت، لحصوله على الشارة الخشبية.

كما تضمن اليوم أيضًا صلاة القداس الإلهي، التي تضمنت الكلمة الروحية من نيافة الأنبا باخوم للحاضرين، بالإضافة إلى العديد من الفقرات المختلفة.

 

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