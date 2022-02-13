البابا تواضروس يترأس صلاة تجنيز أسقف أبنوب والفتح بالعباسية

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا لوكاس، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق، بجبل أبنوب، في الواحدة من بعد ظهر اليوم الأحد، والذي رقد في الرب مساء أمس السبت.

ومن المنتظر أن يشارك في صلوات التجنيز، عدد من أحبار الكنيسة، والآباء الكهنة والرهبان.

وينقل جثمان الأب الأسقف الجليل المتنيح عقب الصلاة إلى مقر إيبارشية أبنوب ليصلى عليه مرة أخرى وسط شعبه.

وكان رحل أمس السبت بشيخوخة صالحة نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، عن عمر تجاوز 72 سنة، بعد حياة رهبانية بلغت ٤٥ سنة قضى منها 36 سنة أسقفًا، حيث ولد يوم 5 نوفمبر 1949 وترهب بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في 23 مارس 1977 وسيم أسقفًا يوم عيد العنصرة 22 يونيو 1986.

ومن جانبه أعدت إيبارشية أبنوب والفتح مزار خاصا استعدادًا لوضع جثمان الأنبا لوكاس عقب انتهاء صلوات الجنازة عليه.