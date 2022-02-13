سعر الدولار اليوم الأحد 13 فبراير في البنوك المصرية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 13 فبراير، عند متوسط سعر 15.66 جنيها للشراء، 15.75 جنيهاللبيع، وأشارت تقارير أن هذا السعر بالنسبة للعملة الخضراء لم يتغير منذ 5 أشهر.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 


 

 

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