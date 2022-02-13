ياسمين رئيس تتصدر جوجل بعد تصريحات زوجها المخرج هادي الباجوري

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ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
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تصدرت الفنانة ياسمين رئيس اليوم الأحد الموافق الـ13 من فبراير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تصريحات زوجها المخرج هادي الباجوري الأخيرة.

 

ياسمين رئيس وزوجها

 

وحل المخرج هادي الباجوري زوج الفنانة ياسمين رئيس ضيفا على الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، حيث كشف الكثير من تفاصيل حياتهما الشخصية.

 

علاقة ياسمين رئيس بزوجها

 

وقال الباجوري إن علاقته بزوجته ياسمين رئيس مميزة مؤكدا أنها أثبتت جدارتها لى الساحة منذ ظهورها الأول، لافتا أن خلال تأديتها مشاهد أول ظهور لها كانت أوقات صعبة.

 

هادي الباجوري وزوجته ياسمين رئيس

 

وأكد المخرج هادي الباجوري إن زوجته ياسمين رئيس ممثلة مميزة "شاطرة" لا تحتاج أن يقول عنها أحد إنها "مرات" المخرج، معربا عن سعادته عندما يقول له الجمهور يا زوج الممثلة.

 

نجاح ياسمين رئيس

 

وأوضح الباجوري أن نجاح زوجته ياسمين رئيس في القن يمثل نجاحا كبيرا له هو الآخر، مضيفا: "الإنسان السوي والطبيعي بيكون مبسوط بنجاح زوجته".

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