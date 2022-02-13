فتح عليهم النيران.. عاطل يقتل والده وزوجته ويصيب باقي أفرد أسرته في قنا

أطلق عاطل، النار على والده ووالدته وشقيقته وزوجها في قنا، بعد أن فتح عليهم نيران بندقيته الآلية، بسبب خلافاتهما المتكررة وسوء سلوك الجاني.

وتلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغًا، بمصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، بمركز دشنا، بعدما قام عاطل بإطلاق النار على والديه وشقيقته وزوجته وزوج شقيقته، بسبب خلافات عائلية.

ونتج عن الحادث مصرع والد المتهم وزوجته، وإصابة والدته وشقيقته وصهره، جراء الحادث، بعدما فتح النار عليهم صباح اليوم.

تم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.