"نقابيون من أجل خدمة المهندس" تعلن عن قائمتها بانتخابات المهندسين

أعلنت قائمة "نقابيون من أجل خدمة المهندس" التي تنافس في انتخابات نقابة المهندسين، عن أبرز العناصر في تشكيلها الانتخابي، مؤكدة أنه سوف يتم لاحقا إعلان كامل القائمة الانتخابية.

وقالت القائمة في بيان لها: نضم نخبة من النقابيون من مختلف الأطياف ذوى السمعة الطيبة والذين كانت لهم مواقف ثابتة ومشرفة ويمتلكون خبرات نقابية عريضة منضم اليهم مجموعة من الشخصيات المرموقة فى مواقعهم المهنية ومجموعة منتقاة من شباب المهندسين من مختلف المحافظات ونقدمهم ليكونوا ذخر وامل فى مستقبل العمل النقابى.

وأشارت: نؤمن بالعمل التطوعى الغير هادف للتربح أو التكسب، وأن القرار النقابي لا بد أن يكون مستقل يخرج من مجلس النقابة لصالح المهندس والمهنة وفقط.

وكشفت: يأتي على رأس القائمة المهندس طارق النبراوى المرشح نقيبًا للمهندسين، ومن الشخصيات النقابية التى تضمها القائمة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، المرشحة على مقعد مكمل كهرباء، والدكتور محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب السابق، والمرشح كعضو مكمل مدنى، وقد تقدم بمشروع قانون لتعديل قانون النقابة بموافقة الجمعية العمومية، والمهندس أشرف جبرة المرشح على مقعد مكمل عمارة، والمهندس أشرف حبيشي، الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية الشواطئ والمرشح على مقعد مكمل مدني.

كما تضم القائمة المهندس عبد الكريم ٱدم، أمين الصندوق المساعد السابق، والمرشح على مقعد شعبة مدنى فوق السن والمهندس أسامة بسيط، عضو المجلس الأعلى ورئيس لجنة الرعاية الصحية السابق، وتم خلال عهده رفع سقف الرعاية الصحية من 8 آلاف حتى 25 ألف جنيه والمرشح على مقعد شعبة كهرباء فوق السن والمهندس اشرف شادى عضو المجلس الأعلى السابق، والمرشح على مقعد كهرباء فوق السن، والمهندسة غادة عماد فكرى، عضو المجلس الأعلى السابق والمرشحة على مقعد شعبة ميكانيكا تحت السن، والحاصلة على حكم بعضويتها مجلس النقابة العامة، والمهندس عمرو مصطفى، أمين شعبة ميكانيكا السابق، على مقعد ميكانيكا.

وتضم القائمة المهندس خالد المهدي، أول أمين منتخب لنقابة القاهرة بعد رفع الحراسة والمعروف بمواقفه النقابية البارزة والمرشح على رئاسة النقابة الفرعية بالقاهرة، بجانب المهندس اسامة زكى المرشح الحالى على مقعد شعبة مدنى فوق السن والمهندس يحى الزينى المرشح على مقعد عمارة تحت السن، المهندس محمد شعبان المرشح على مقعد كهرباء فى مجلس القاهرة، وهم من الشخصيات المعروفة فى الوسط النقابى والذين نجحوا فى انتخابات التجديد النصفي 2020 ولم يتم تسليمهم مناصبهم من المجلس الحالى.

كما تضم القائمة الدكتور عبد الفتاح هاشم، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى السابق ومؤسس كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي وأول عميد لها، وهو استاذ بالعديد من الجامعات، والمرشح رئيسيا للنقابة الفرعية بقنا، والمهندس أشرف حبيشي، الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية الشواطئ والمرشح على مقعد مكمل مدني.

وأكدت أنها تعمل على برنامج انتخابي موضوعي وواقعي، مبنى أساسا على طموح وهموم ومطالب المهندسين، وسوف يتم إعلانه خلال أيام.