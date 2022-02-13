الأرصاد الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة نهارا وطقس شديد البرودة ليلا

تشهد البلاد اليوم طقس معتدل حيث يسود في النهار ارتفاع في درجات الحرارة، ويكون ليلا شديد البرودة.

ووفقا لتوقعات الأرصاد الجوية بشأن تفاصيل حالة الطقس، أكدت في بيانها أن البلاد اليوم الأحد 13-2-2022، تشهد ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

كما يسود السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، اعتدال في حالة الطقس.

وفي بيان الأرصاد الجوية، ذكرت أنه يسود طقس معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

أما عن حالة الطقس ليلا، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.



وفي الصباح الباكر شهدت البلاد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد، تسجل القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة.

وتصل درجة الحرارة العظمى في مطروح لـ 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة.

وتسجل أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 18 درجات والصغرى 01.