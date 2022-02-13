جدول مباريات اليوم الأحد 13-2-2022 والمواعيد والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع العديد من المباريات الهامة والقوية اليوم الأحد، الموافق الـ13 من فبراير 2022، في مختلف المسابقات والدوريات العالمية المختلفة.

جدول مباريات اليوم

وتقدم بوابة الفجر لمتابعيها الكرام مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، والتي تشهد العديد من المواجهات المهمة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والدوريات الأوروبية المختلفة، والتي على رأسها الدوري الإسباني والإنجليزي.

مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

يخوض الفرعون المصري محمد صلاح مباراة قوية مع فريقه ليفربول أمام بيرنلي في تمام الرابعة عصرا، ضن مواجهات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي تنقل على قنوات beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق المعلق الرياضي رؤوف خليف.

موعد مباراة المصري في الكونفيدرالية

ويلاقي المصري البورسعيدي نظيره القطن الكاميروني، في الثالثة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، في تمام الثالثة عصرا.

جدول مباريات اليوم والمواعيد

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

بيرنلي- ليفربول (4:00 عصرا)

ليستر سيتي - وست هام يونايتد (6:30 مساء)

توتنهام - ولفرهامبتون (16:00 مساء)

مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الليجا"

إسبانيول- برشلونة (10:00 مساء)

فالنسيا - ديبورتيفو ألافيس (15:00 مساء)

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الكالتشيو"

أتالانتا - يوفنتوس (9:45 مساء)

مباريات اليوم في الكونفدرالية

القطن الكاميروني - المصري (3:00 عصرا)

بيراميدز- أهلي طرابلس (6:00 مساء))