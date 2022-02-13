أحمد عثمان يعلن تشكيل قائمته في "انتخابات المهندسين"

أعلن المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، المرشح على منصب نقيب المهندسين، عن تشكيل قائمته الانتخابية تحت عنوان "الجمهورية الجديدة"، للمشاركة في الانتخابات.

وضمت القائمة كل من: دكتور محمد عبد العاطي، مكمل ميكانيكا، واللواء نجاتي حسن، مكمل ميكانيكا، واللواء إيهاب خضر، مكمل مدني، والمهندس خالد صديق، مكمل مدني، واللواء يسري سالم، مكمل عمارة، والمهندس مؤمن شفيق، مكمل عمارة، والدكتورة غادة مصطفى مكمل كهرباء، والمهندس أحمد درويش، مكمل كهرباء، والمهندس محمد حسن رضوان، مكمل بترول والمهندس حاتم حداد، مكمل كيمياء، والدكتورة أماني شاكر، مكمل غزل ونسيج.

ويتم إجراء انتخابات رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، 25 فبراير المقبل، وعلي مقعد النقيب العام والأعضاء المكملين، سيكون فى 4 مارس المقبل.

علي أن الإعادة تكون بين رؤساء النقابات الفرعية؛ حال عدم حصول أحد المرشّحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، وكذلك الإعادة على منصب النقيب، 11 مارس المقبل؛ حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة المشاركة.

وتجرى الانتخابات على مقاعد النقيب العام، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، والأعضاء المكملون، ويكون تمثيلهم بالمجلس الأعلى للنقابة بـ11 عضوًا مكملًا، على أن يكون بينهم مهندسين من شعب (الهندسة الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، ومهندس عن شعب هندسة تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج)، فى حين ينتخب أعضاء النقابة، مجالس الشعب الهندسية، وهى (الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية)، إذ أن مجلس كل شعبة يتطلب على مستوى الجمهورية 3 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة، و3 أخرين ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة.