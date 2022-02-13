وزير الزراعة يعقد اجتماعا لبحث آليات الحفاظ على الأراضي الزراعية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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في إطار اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي برئاسة مصطفى مدبولي رئيس المجلس والذي وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأراضى الزراعية، تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن بمنع التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ عليها من التآكل باعتبارها ثروة قومية ومصدر دائم للغذاء.

 عقد اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع مسئولي حماية الأراضي بالوزارة، لبحث آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بكل حزم واتخاذ كافة إجراءات منع التعدي من المنبع مع الإزالة الفورية وفي المهد لأي محاولات تشوين مواد بناء مع إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة.

وأشاد "القصير" خلال الاجتماع أشاد بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي والتي أثمرت عن وصول نسبة التعديات لأدنى مستوياتها والازالات الفورية وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية.

 ووجه وزير الزراعة وجه أيضا بضرورة رفع درجة الاستعداد على مدار الساعة سواء من خلال غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية أو مديري مديريات الزراعة في المحافظات.

 حضر الاجتماع عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ومسئولي الإدارة المركزية لحماية الأراضى.

 والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير وجه باتخاذ حزمة من الإجراءات المشددة التي تستهدف منع التعدي على الأراضي الزراعية والازالة الفورية لاي حالة تعد من خلال التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المختلفة.

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