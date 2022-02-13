تعرف على سر الطوب اللبن والأرقام باللغة النوبية (فيديو)

"بيوت النوبة تمتاز بالروعة في مظهرها، وتتناسق عمارتها، فأهل النوبة تعلموا كيف يبنون بيوتهم من الطوب اللبن وبعض الخوص، فطنوا البهجة بالفطرة، فبدت منازلهم بألوانها الزاهية وأشكالها المتناسقة تحفة معمارية فريدة في الفن والبناء تعرف على الطابع المعماري للبيت النوبي".

يقول النوبي الخمسيني عم عبد الشكور، أحد المرشدين السياحيين في غرب سهيل، أن لأهالي النوبة ميول وشغف بارز لألوانٍ بعينها أكثر من غيرها حيث أن يتميز البيت النوبي بألوانه المميزة المستمدة من الطبيعة وهي ألوان فاتحة منها الأحمر المستمد من الجبال، والأزرق المستمد من النيل، والأخضر من النخيل، والأصفر من الرمال، فيما تشير النقوش التي كانت تزين بيوت النوبة القديمة إلى العقائد والثقافات المختلفة، التي مرت على المنطقة.

وذكر أيضًا أن تلوين المنزل وتزيينه ما زال يشغل النوبي حتى وقتنا الحالي، فيستخدم أزهى الألوان، التي تُدخل السرور على النفس، وتفنن في رسم لوحات تدل على الزمن القديم، وأبرز عاداته وتقاليد،ه مثل وجه إمرأة وهي تحمل الطبق الخوص، أو المراكب الشراعية في النيل، هذا إلى جانب رسم النخيل والحمام وأمواج النيل المتكسرة، فلم يعد يكتفي بأساليب التزيين القديمة بل أضاف إليها لمسة فنية عبر لوحاته.

"حول الطابع المعماري للنوبة"

الرسومات الهندسية وخاصة المثلثات بألوانها المختلفة تعد من أبرز الرسومات التي تعكس الثقافة النوبية، وهنا تم تزيين الشباك بالمثلثات العادية والمقلوبة بألوان الأصفر والأخضر والأزرق والأحمر، مع رسومات طبق ذهبي على جانبي الشباك.

للنوبة طابع معماري فريد فأهل النوبة الذي تعلموا كيف يبنون بيوتهم من الطوب اللبن وبعض الخوص فطنوا البهجة بالفطرة فبدت منازلهم.

تُبنى البيوت النوبية من الطوب اللبن المصنوع من الطين غير المحروق والذي لا يسخن ولا يتأثر من ارتفاع درجة الحرارة حيث أن النوبة معروفة بأرتفاع درجات الحرارة،كذلك فإن القباب المرتفعة هي إحدى الدعائم الأساسية للمنزل النوبي، كما يقوم النوبيين بإستخدام القوالب الطينية لعمل المثلثات لتزيين البيوت والأسوار.

القباب تعد سمة تراثية عريقة للبيوت النوبية والتي تؤدي وظيفتها في توزيع حرارة الشمس بحيث لا تسلط بشكل عمودي داخل منطقة واحدة من المنزل، لذا فهي منتشرة بكثرة في الجنوب.

"حول الارقام باللغة النوبية"

تختلف اللغة النوبية عن اللغة العربية حيث أن الأرقام في اللغة النوبية تختلف عن الأرقام في اللغة العربية، وإليكم الأرقام هي

1 = ويرا

2 = أو و

3 = توسكو

4 = كمسو

5 = ديچا

6 = قرجو

7 = كولودا

8 = إدوو

9 = اوسكودا

10 = ديمىْ.