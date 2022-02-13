"حماية المنافسة" يوقِّع بروتوكول تعاون لتدريب إعداد الكوادر البشرية

وقَّع كلٌّ من محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، محمد الفقي – عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية؛ بروتوكول تعاون مشترك بغرض تدريب الطلاب وإعداد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة في هذا المجال، مما يسهم في نشر ثقافة المنافسة.

جاء بروتوكول التعاون في إطار الحرص على تنفيذ استراتيجية عمل الجهاز (2021-2025) والتي تقوم أحد محاورها على نشر ثقافة المنافسة بين العديد من الفئات ومن بينها فئة المجتمع الأكاديمي ودعم الأبحاث والحياة الأكاديمية فيما يتعلق بحماية المنافسة لدعم سوق العمل من خلال إعداد كوادر بشرية مدربة وقاعدة أكاديمية من بين فئة الطلبة، وكذا زيادة الأبحاث في مجال المنافسة في مصر، وهو ما يعمل على المساهمة في التنمية المستدامة.

ووفقًا لبروتوكول التعاون سيتم تبادل الإصدارات والأبحاث الخاصة بكل طرف والتي تتعلق بمجال سياسات المنافسة، وإشراك طلاب الكلية في المؤتمرات وورش العمل ونموذج المحاكاة التي يعقدها الجهاز، كما يوفر لهم فرص التدريب خلال الإجازات في مقر الجهاز؛ وذلك من أجل تأهيلهم واطلاعهم بكل ما هو جديد في مجال سياسات المنافسة.

ويعمل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفقًا لاستراتيجية ٢٠٢١-٢٠٢٥ والتي تقوم على أربع ركائز رئيسية، هي: الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية، وهي المحاور التي ترتبط برؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

